券商複委託業務更上一層樓，永豐金(2890)旗下永豐金證券總經理江偉源表示，看好高資產客戶理財業務發展，再加上香港資金回流台灣挹注新成長動能，上周取得金管會核准經營高資產客戶理財服務複委託業務，已積極準備搶在農曆年前正式開辦，正式進軍高端客戶財富管理領域，初期投資產品以債券類及結構式商品為主力。

永豐金證券在2020年最後一天順利取得第一批金管會核准經營『高資產客戶理財服務複委託業務』，江偉源表示，複委託市場成長快速，預料2021年仍將呈現雙位數成長，高資產客戶複委託業務的開放，大幅放寬債券信用評等限制，加上結構式商品可採事後審查，讓產品及服務更能滿足高端客戶需求，高端投資人過去想投資大型公司債券，或可能因為信用評等限制致無法透過國內證券商交易，開辦後都可以正式透過國內證券商下單。

江偉源表示，高資產客戶投資佈局傾向資產配置，追求穩健報酬，又以固定收益類受青睞，而香港反送中運動開始以來，香港資金外流也回流台灣，為複委託業務注入一股新成長動能，開辦高資產客戶理財服務業務，擴大開拓高端客戶群，並有助於與國際接軌增加競爭力，客戶在台灣就可交易與香港相同的商品，無須再飛一趟香港，以中文在地化的服務就能滿足國際化投資的水平。

台灣複委託客戶目前區分三大類型，包括機構法人，一般自然人、專業投資人（自然人資產3000萬），而新開放的第4類高資產客戶（自然人），其標準必須符合可投資金融淨產資產一億以上，一億的門檻包括：存款、國內外有價證券或短期票券、結構型商品等，扣除融通金額。

(時報資訊)