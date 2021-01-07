連鎖餐飲集團王品(2727)持續對既有品牌進行轉型升級，創立16年的日料品牌「ikki藝奇」正式啟動轉型，強化刺身及岩板燒比重，成功帶動同店營收成長3～5成，目標首季完成全台12家門市轉型、並規畫新展1店，目標今年品牌業績成長3～5成、突破2.5億元。

王品2005年推出集團第一個日料品牌「ikki藝奇」，以懷石與創意料理切入市場，全台門市最多達18家。不過，受到品牌老化、商圈老化、景氣循環等因素影響，目前店數規模調整至12家，去年品牌營收突破2億元。

王品去年起針對既有品牌展開品牌轉型，重新檢視市場定位、商業模式。「ikki藝奇」緊扣日式料理的核心價值，聚焦強化刺身及岩板燒比重，推出強調「極炙鮮美、岩燒日料」的全新菜單，除了保留經典的698元套餐，再新增980元的極上套餐。

藝奇事業處副總經理馮嘉雯指出，日本料理在台灣餐飲市場年產值將近380億元，2018～2019年受經濟景氣變化，400元以下的日料消費次數集市占率均出現雙位數成長，但逾7成日料市場仍為400～800元的中價位品牌，又以千元有找的超值餐廳最受歡迎。

馮嘉雯表示，「ikki藝奇」此次品牌升級再出發，更專注在食材與烹調，透過新增980元的「極上套餐」，使平均客單價自698元提升至800～850元。去年12月下旬將高雄夢時代店作為首家轉型升級店，成功帶動同店營收成長達3～5成。

馮嘉雯指出，全台12家「ikki藝奇」已完成3家改裝升級，預計首季將完成剩餘的9家改裝升級，聚焦既有門市體驗空間提升，並因應商圈轉移規畫遷移3～5家店，同時亦規畫第二季在新北市再新展1家店，將全台門市小幅增加至13家。

馮嘉雯表示，「ikki藝奇」去年品牌營收逾2億元，目標透過轉型升級帶動同店營收及客單價成長，提升毛利率及淨利率表現，使今年品牌營收成長達3～5成、突破2.5億元。同時，目標3年內將全台門市拓增至18家。

(時報資訊)