彰銀(2801)主辦義大醫療8年期30億元聯貸案，已順利募集完成，今（7）日於義享天地舉行簽約儀式，由彰銀董事長凌忠嫄代表銀行團與義聯集團創辦人林義守簽約。此案因金融機構參貸踴躍，最終獲銀行團超額認購達166％。

此次聯貸案由彰銀擔任額度管理銀行、土銀擔任擔保品管理銀行，並與合庫、一銀及農業金庫共同主辦，其他聯貸銀行團成員包括兆豐銀、台銀及臺企銀等合計共8家金融機構參與，資金用途為償還既有金融機構借款及充實中期營運周轉金。

隸屬於義聯集團的義大醫療，旗下設立3個主要醫療院區及4個護理單位。其中，義大醫院目標成為全面性社區健康靠山，除通過國內衛福部「準醫學中心」評鑑，並通過國外「國際醫院」及「學術醫學中心」認證。

義大醫療目前擁有位於燕巢區的義大醫院、義大癌治療醫院及位於高雄市區的義大大昌醫院，提供高雄地區民眾優質的醫療服務。為提供屏東地區民眾良好的醫療環境，義大醫療規畫投資開發屏東健康產業園區，讓南台灣居民就近擁有良好的醫療照顧與健康保障。

(時報資訊)