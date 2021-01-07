遼寧大連近期出現超級傳播事件，市民排隊做核酸檢測，以徹底堵截傳染渠道和途徑。（圖／中新社）

繼大陸東北瀋陽、大連等地接連爆出超級傳播疫情後，華北的北京、河北亦受到威脅，出現多例本土疫情。專家警告稱，近期「寒潮」南下，連續低溫促成民眾居處門窗緊閉，家人聚集與社區樓道通風差，一旦出現感染，容易形成密集傳播現象。

據《澎湖新聞》報導，1月初東北出現多起本士病例，大連甚至發生「1傳11+33」的超級傳播現象，大陸疾控中心副主任馮子健解釋說，新冠病毒原就特別容易形成超級傳播現象，各地發現並不奇怪。年關將近，新冠疫情在各地散發，全國目前中高風險地區已達50個。

近期，大陸多個城市相繼出現入境人員在結束14天集中觀察後確診並引發本土病例的情況，也就出現了長期潛伏感染者。香港大學病毒學專家金冬雁受訪時表示，超級傳播者和長期潛伏感染人群有可能重疊，雖然概率比較小，但是要尤為警惕這類人群。

金冬雁強調，超級傳播是低概率事件，但比較容易發生在醫院等密閉場合裡面，特別北方地區冬季天氣冷了，在室內更容易超級傳播。

「最可怕的事情，就是不知道來源的病毒在不知不覺中傳播。」金冬雁分析此次各地疫情特點時表示，現在很多老百姓放鬆警惕去婚禮、聚集，以目前新冠疫情在世界各地的傳播情況看，都很容易造成超級傳播。

(中時新聞網)