張和平與交往三年半的圈外女友去年已分手。（翻攝張和平IG）

馬來西亞歌手張和平之前推出首張專輯《放棄之前》，受到新冠肺炎疫情影響，已一年沒回家鄉的他，7日傳出情斷交往三年半的大馬女友，張和平今被問此事，坦言兩人去年7月已分手，語帶哽咽表示：「身為男生卻沒辦法允諾她一個肯定的未來，連什麼時候才能回去也不知道，謝謝她曾經的陪伴，才有現在的我。」

張和平與圈外女友在大馬認識進而交往，約莫半年後他決定來台定居、發展演藝事業，女生則留在當地工作，雖聚少離多，兩人仍努力維繫遠距離戀情，然而這段期間，雙方一直無法討論出有共識的未來藍圖，加上疫情嚴峻，彼此都無法飛去找對方，去年7月兩人透過視訊表達內心想法，決定結束這段感情。

張和平10年前以歌唱比賽亞軍之姿出道，在大馬發展歌唱、主持、DJ等工作，2017年決定來台發展，他的家人及女友都全力支持，沒想到如今戀情無疾而終，張和平靠運動及信仰走出情傷；他說：「她是我在一起最久的女友，努力很久的感情突然告一段落，對她很不公平，希望她擁有更好的將來。」他用寫日記的方式紀錄這段刻骨銘心戀情，並且創作成歌，盼將來有機會發表。

(中時 )