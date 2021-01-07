成大教授江哲銘等多位專家學者，7日在一場座談會指出，內政部和經濟部近年來從綠建築標章、綠建材標章、智慧建築標章等，推廣智慧健康建築，但疫後時代，家屋住宅應該如何成為「防疫宅」，仍無標準答案，因此，他們呼籲政府將防疫規格與標準，納入建築法規，讓全民擁有更健康的居家場所和社區。

成功大學能源科技與策略研究中心研究特聘教授江哲銘、大硯建築師事務所建築師蘇喻哲、以及智森永續設計顧問公司總經理簡碩賢等專家學者，7日下午出席在「都廳苑會館」舉行的「後疫時代2021如何提高房疫力」座談會。

與會的三位專家學者指出，以2020年底香港黃大仙住宅大樓、新冠肺炎確診個案暴增的案例來看，爆發疫情原因與建築設計有關，病毒經糞管及排煙管道升上屋頂，風吹起時便會出現「擾流效應」。

他們表示，防止細菌病毒傳播社區，若事先經由防疫宅建築設計納入建築法規的制定，或許更能有效的幫助人們宅在家而安全，16年前因蘆洲大火而修改了建築法規、需留雙逃生梯，就是從源頭去改善住宅安全的顯著例子。

他們說，其實從SARS、腸病毒、諾羅病毒、流感，直至目前的COVID-19新冠肺炎病毒變體叢生，舊病毒研發出疫苗，新病毒卻在地球暖化PM2.5霧霾的侵襲下潛伏，藉由良好設計和規範的住宅，未來將成為防阻各種疫情的重要課題。

不過，很可惜的是，迄今仍無類似綠建築標章、綠建材標章、智慧建築標章等推廣智慧健康建築的機制，因此，他們呼籲政府，將防疫規格與標準，納入建築法規，才能讓全民擁有更健康的居家場所和社區。

(工商 )