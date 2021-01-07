中央研究院前院長李遠哲宣稱，糖還有硝酸納，都是毒品，為了保鮮，我們還是放一點、大家還是吃；而萊豬在一個限度下，應該是沒有問題的。前民進黨立委沈富雄對此不禁表示，比起行政院長蘇貞昌的作為，李遠哲「糖也是毒」的說法，更讓他受不了。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，李遠哲糖也是毒的說法，讓他更受不了；此話一出，讓現場來賓笑翻。沈富雄接著說，那個糖從國民學校就教了，是人體需要的三大主要營養素之一，沒有糖，會死掉的；我們每天所燃燒的熱量，都是來自於糖。他說糖會讓人家發胖，所以你還是不得不吃，搞什麼邏輯啊，不是有諾貝爾獎，有學問就好，太誇張了。

另針對行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、6日到朱記餡餅粥信義店，品嘗台灣豬國民美食。沈富雄指出，行政院團隊幕僚作業腦筋壞掉了，若真的要作秀的話，等兩個月，萊豬真的進來了，然後辦一桌沒有本國豬、通通是進口豬的，大家吃了以後，告訴全國人民說，我們今天吃的是進口豬，而這裡頭可能有萊豬，但是有多少我不知道，政府已經把關好了，絕對安全，是可以吃的。

沈富雄表示，如今農委會主委陳吉仲吃了台豬美食、衛福部長陳時中也吃了，不過現在不是去宣揚台灣豬的好處，因為台灣豬正紅啊！

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(中時新聞網)