【政新鮮】美大使來台藏貓膩？朱學恒神解：非奸即盜

川普政府任期進入最後倒數階段，卻拋出震撼彈，日前美國國務卿蓬佩奧突宣佈解除美國與台灣官員交往的自我限制，引發各界譁然。對此，新黨榮譽主席郁慕明表示，這招可說既狠又毒，不管拜登是否收回成命，川普都得利，但最倒楣的還是台灣人民。

郁慕明昨（11）日在臉書指出，蓬佩奧宣布取消台美交流限制，不單是直接挑釁大陸，更是丟給即將繼任的拜登一個超級燙手山芋，拜登不管是否收回成命，川普都得利，最倒楣的則是台灣人民，直接被美國推上火線，未蒙其利先受其害。

川政府的絕地大反攻，讓拜登政府還沒上任就面臨難題，大陸外交部也強烈譴責，發言人趙立堅昨在例行記者會上奉勸，「蓬佩奧之流認清歷史潮流，停止操弄涉台議題，停止倒行逆施，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠，否則必將遭到歷史嚴厲的懲罰。」

大陸外交部發言人趙立堅。（資料照／新華視點）

趙立堅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的基本事實，也是國際關係基本準則。

對此，我外交部長吳釗燮、行政院長蘇貞昌皆抱持正面看法。總統府發言人張惇涵表示，我國政府對外的一貫立場是踏實、穩健地推動國際關係發展，並以謹慎、負責態度維持對外關係的平衡，「這是過去幾年台美互信與雙邊關係提升的重要因素」。

總統府高層強調，這表現出蔡政府一貫的基本態度，也就是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，以沉著冷靜態度，面對國際局勢的發展。

(中時新聞網)