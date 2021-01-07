國銀拼中小企業放款拼爆表！金管會銀行局7日公布本國銀行辦理中小企業放款情形，金管會銀行局副局長林志吉表示，去年受到疫情影響，截至2020年11月底止，中小企業放款餘額7兆6,802億元，比2019年底增加7,823億元，已達成全年目標值（3,000億）的260.78％，不僅提前達標，達標比率也創歷年新高。

林志吉表示，中小企業放款去年會金額大增是特殊情況，主要是因疫情紓困，各部會提振興方案，央行也提供資金辦理專案貸款等，都讓放款量增加。

2020年前11月增加放款金額最多的前三大銀行，依序是合庫銀，增加890.91億元、第一銀769.97億元及台企銀739.25億元，第四、第五名是玉山銀（571.9億元）及土銀（553.05億元）。

銀行局統計，截至2020年11月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.81％，占民營企業放款餘額比率為68％，分別較上月底增加0.59及0.57個百分點。另外，去年11月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.36％，較上月底減少0.03個百分點。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(工商 )