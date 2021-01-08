婚後最怕遇到惡婆婆，若再碰到豬隊友真的令人身心俱疲。一名人妻抱怨，丈夫每月只給自己6千元的生活費，這筆金額要包辦自己和兒子的3餐、交通醫療費用等等，月收10萬的老公也不願多給，婆婆還惡劣的表示，「妳省錢不要吃飯，錢留著買東西給兒子吃」。原PO更透露，每月雖然只有少少的生活費，連自己父母都看不下去，「我都是靠娘家爸媽給的零用錢過活」。

委屈的原PO昨(6日)在臉書社團「爆怨2公社」上發文指出，自己結婚後只生了1個兒子，雖然老公月收10萬令人羨慕，不過每月只給她6千元的生活費，要包辦「老公早餐、我和兒子3餐、交通醫療費用、衛生棉等等」，就有網友好奇，原PO老公的月薪10萬，扣除6千元後剩下的9萬4都花到哪了？原PO則無奈回應，「房貸28000，其餘不知道」。

更扯的還在後頭，婆婆得知後不但沒替自己說話，還幫腔地說，「妳省錢不要吃飯，錢留著買東西給兒子吃」。婆婆講話尖酸刻薄外，還肖想自己娘家的財產，原PO抱怨，自己母親日前賣了一塊土地拿到了1百萬，分給自己，沒想到豬隊友私下告訴婆婆，婆婆見錢眼開想湊一腳，說自己把原PO當女兒看待，「願意幫忙管理這一筆錢」。

貼文發出後令不少網友看呆，紛紛替原PO抱不平，「你老公在幹嘛？就算是真愛也會肚子餓好嗎？」、「6千是以為當美金給嗎」、「噁心的婆婆」、「10萬才給6千？你比工讀生還不如」、「超扯，那如果你老公賺5萬是不是就給3千而已？他怎麼不自己試試看？」

(中時新聞網)