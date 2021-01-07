建築人的直心對談！團隊策畫「書食漫漫生活散策」，以飲食與閱讀為主題，串連空間進行總體生活營造，重拾與自然相鄰的舒適感。（盧金足攝）

響應政府環保限塑政策，環保愛地球，避免使用一次即丟棄物品，自備餐具及購物袋消費，落實源頭減量，台中市即有超過上千家業者推出環保優惠方案，磐鈺營建機構總經理張立杰從生活中實施環保，還推廣到公司與客戶，將可以當飲料提袋與購物袋的環保袋上，印製一百個空格，一般人以為是構圖設計，其實這一百個格子，使用一次打一個勾做記號，讓使用者落實環保還有參與創作的趣味性。

張立杰投入綠化、環保身體力行，更是企業文化的精神，去年磐鈺營建機構霸氣的開放研發多年成功運用的「擴張網綠化專利技術」，開放給全台中建築同業使用，引發業界熱烈迴響，總結文字紀錄30餘萬字、120次拍攝、60次深度專訪，從中擷取逾10萬字紀實內容精華，將歷時7年的雲華開發過程濃縮後呈現。

「雲華」開發台中市綠色建築的起點，傳達共享的理念，更間接推動台中市的綠色法案《宜居建築設施設置及回饋辦法》，綠化改善台中市長盧秀燕重視的空汙問題，設計的擴張網採用永續方式做垂直綠化，不依賴機械設備，不過度消耗能源，磐鈺雲華大樓成為城市架構中的大型空氣過濾器。

現在張立杰打造下一個作品「昕昕裏山」，延續愛地球的行動力，在每一塊土地上，從大處著眼，至小處著手，不停地思索，如何在每一次作品中，都能帶來豐富的生活體驗，為居住者經營長久安居的社區生活。

建築師張德昌說，磐鈺最初看見這塊土地的美，是因為它近山林、依河岸，地處於低矮的建築群中，未來生活都能擁有遼闊的棟距，享受充裕的光線，欣賞四季的自然景緻，閒散時至環河道漫步，週末時前往山林步道踏青，重拾與自然相鄰的舒適感。

未來的社區生活，經由團隊策畫「書食漫漫生活散策」，營造共融式的公設規畫，以飲食與閱讀為主題，串連所有空間進行總體生活營造，回應建築及空間的本質，生活風格從環保惜福中，更顯珍貴美好。

(中時 )