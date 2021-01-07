不少單身男女嚮往美麗的愛情，渴望收獲一段良緣，不過兩個人在一起，最怕的就是遇到第三者的入侵，搜狐網「算網文化」專欄就指出2021年有3生肖容易爛桃花上身，在感情中徘徊不定，千萬不可不慎！

生肖兔：

屬兔的人性格溫和，親和力十足，人緣自然好，其中關係密切的異性也不少，不過跟異性相處還是不能過於親密，否則容易陷入感情糾纏之中。因為屬兔的人不擅長拒絕別人，有時過度替對方著想，反而容易引起不必要誤會，讓對方誤以為你對他有好感，最終招來爛桃花。

生肖虎：

屬虎的人個性熱忱、幽默大方，人際關係如魚得水，不過也容易吸引爛桃花的注意，加上屬虎的人相當注意自己的外在形象，不好意思直接拒絕對方，無形中助長了對方糾纏的機會，容易讓原本穩定的感情出現裂痕。

生肖猴：

屬猴的人喜歡冒險嘗鮮，相對定力不足，容易被外在環境影響，要是有異性對他們主動示好，難免有所觸動，一不小心就容易糾纏在一起，進而影響感情，若不想被爛桃花纏上，務必跟異性保持距離。

(中時新聞網)