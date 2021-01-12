揮別灰頭土臉的2020年，2021年剛剛起步，大家都期盼今年能順順利利，好運相隨，在新的一年誰會得到好運的眷顧，過得最幸福、最如意？星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，處女座、摩羯座、天蠍座、白羊座在2021年過得最幸福，尤其是白羊座的生活美滿，令人羨慕！

▍第四名：處女座

輕鬆安逸稱心如意

在好運的助力下，你的2021會過得安逸美滿、舒服順利，屬於你的獎勵和榮譽，會在今年被你順利摘取，不必擔心被人攔截或是過程坎坷，就算會有些小變動，也多數是好的改變，會帶給你更多輕鬆愉悅的時光。

▍第三名：摩羯座

好運當道收穫頗豐

好運大行其道，以前的包袱被卸下，會是輕鬆的一年。進入2021的你將更有勇氣面對職場和事業，處理事情游刃有餘。愛情方面，天降的好運會為你帶來良好的情感體驗，將從愛中獲得更多向上的力量。

▍第二名：天蠍座

行事順利一片光明

2021年的整體運勢可謂是一路高歌猛進，而且隨著時間的推移會越來越好。這會是一個播種便可看到收穫的一年，帶來的回報會讓你獲益良多。只要稍加努力，幸福的微笑就會掛你唇邊，是不是很期待呢？

▍第一名：白羊座

好運相隨幸福美滿

屬於你的璀璨耀眼之年到來，順風順水的表現會讓你一不小心就變成了周圍人羨慕的對象。生活的美滿，會讓你對美和藝術的追求更向前一步，體會到美好的時刻越來越多。總之，幸福的大門已經打開，等著收穫驚喜吧！

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)