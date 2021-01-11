人們隨著年紀增長，雖然外表也會無可避免地跟著衰老，但有些氣質和魅力卻只有「有年紀」的人才可以散發出來。搜狐號《小女巫鬧鬧》點名了4個年紀越大就越有魅力的星座，歲月在他們的身上似乎變身成為「調味料」，讓他們儘管老了也依舊可以迷倒眾人。

1.天秤座

天秤座天生就具備高超的情商和姣好的外貌，再加上後天的勤加努力，讓他們在熟齡之後擁有獨屬自己的成熟氣質，不僅在外觀上注重穿著打扮，就連待人接物的分寸也拿捏得十分妥當，跟他們在一起自然就會有一種舒服愉悅的感覺。

2.白羊座

褪去了年少的輕狂和浮躁，經過歲月洗練的白羊座多了幾分沉穩，但他們仍保留著天真、直率和人定勝天的熱血，沒有失去赤子之心，從白羊座的身上可以找回青春，愛上他們的純粹。

3.摩羯座

摩羯座有些少年老成，和身邊的人格格不入，當其他人雀躍地面對生活，他們卻開始悲觀思考著現實，但他們逐漸自我反省，隨著年紀增長，負擔也跟著卸下，心態變得輕鬆淡然，他們的眼裡有著成熟的擔當，也有著無懼的衝勁。

4.天蠍座

天蠍座的愛恨情仇非常偏執強烈，不放過別人也不放過自己，讓他們在痛苦中磨練、成長，最終到了某個階段，天蠍座就會突然頓悟，成熟後的他們可以坦然地表達心中感受，不再執著「如何得到」，變得更會愛人，也能感受到更多的愛。

(中時新聞網)