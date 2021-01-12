何庭歡宣布成塔羅占卜師。（何庭歡提供）

前主播何庭歡目前擔任廣播節目主持人，擁有高人氣，時常在臉書跟粉絲互動，大方分享運動、生活、工作趣事等，昨(11日)晚間現身宅神朱學恒直播節目，引起網友一陣暴動，更有人發現她悄悄換新髮型，她則回應，因為考上「塔羅牌占卜師」，於是想說換個「國師造型」。

何庭歡在宅神的直播節目中透露，其實自己的頭髮超難整理，髮質超硬，她形容像是跟鋼絲一樣，又硬又難整理，而日前因為考上塔羅占卜師，想說模仿有「國師」封號的星座專家唐綺陽造型。不少網友更是大讚她的新髮型很美、相當適合臉型，依舊好漂亮甜美。

談到踏入斜槓新身份，何庭歡透露，其實從小就對命理相關的占卜技藝相當感興趣，而塔羅牌正是能幫助大家在療癒自己同時，也能療癒他人的好用工具，所以希望用塔羅牌幫助更多人找答案，成為療癒更多人心的正能量。

何庭歡也期許透過新髮型、新身份，可以在新的一年有新氣象。另外，還有網友提問高雄前市長韓國瑜孵的小雞近況如何，何庭歡指出，去年10月有到雲林看牠們，「我看至少有4種體型，懷疑已經有4代，但也有網友糾正表示雞懷孕生小孩也是有一定時間，不可能這麼快生，可能有些是第一代的第二批」。

(中時新聞網)