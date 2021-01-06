海軍司令部推出的年曆，封面人物則為郭蕙寧中尉，她身穿一襲俐落的海軍制服，堅定的眼神凝視遠方，美暈一大票網友。（圖／海軍提供）

海軍司令部日前找來擅長繪畫的士官製作《漫繪海軍》系列年曆，將多位漂亮帥氣的海軍官兵真人影像與漫畫作結合。（圖／海軍提供）

海軍司令部今年也走動漫風。今年推出的最新形象桌曆，找來具美術專長的軍官手繪《漫繪海軍》系列年曆，將多位漂亮帥氣的海軍官兵以真人影像與漫畫作結合，尤其封面與國旗結合的海軍中尉女軍官，因輪廓深邃，面貌清秀，仙氣逼人，引發不少民眾也聞香而來，紛紛四處探詢起這位女軍官的真實身分。

郭蕙寧中尉畢業於景美女中，在校期間曾擔任樂儀隊的掌旗官，英姿挺拔。（翻攝郭蕙寧臉書）

據了解，這位女軍官為郭蕙寧中尉，高中時讀景美女中，還擔任樂儀隊的掌旗官，早已是校園風雲人物，她畢業後選擇就讀國防大學，進入理工學院動力系造船組，畢業於108年班，現任職於海軍佈雷作業大隊修護官。這期海軍年曆封面則是由她擔下，照片中她穿著一襲海軍制服，目視遠方敬禮，臉龐清秀雙眼炯炯有神，帶著女性的柔氣，卻又不失帥氣。

除了擔任封面人物外，往後方一翻，一位戴著安全帽，身穿工作服，一臉認真維修水雷的一月份代表，其實也就是郭蕙寧在工作時的模樣，對比之下凸顯出她的專業。

而郭蕙寧中尉身上所穿的則為海軍冬季的軍常服，外觀為黑色，剪裁立體俐落，穿在她身上配上敬禮姿勢，實在好看又氣勢威武，衣袖圖案則為工程兵科。年曆設計在海軍臉書曝光後，不少網友在留言區大讚，「畫風漂亮」、「好帥」、「好正」、「哇！真的是美女欸」、「本人比漫畫漂亮國軍加油！」、「求認識」。

(中時新聞網)