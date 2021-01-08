投資人押寶由民主黨掌控的國會，以及在拜登的完全執政下，美國將推出更多激勵支出措施，以協助美國克服新冠肺炎疫情造成的經濟衰退，周四美股三大指數同步創下歷史收盤新高，那斯達克指數更首度漲破13,000點大關。

不過在此同時，要求川普總統提前下台的呼聲持續升高。前一日支持川普的示威群眾衝進美國國會大廈，以阻止國會進行拜登當選的認證程序，重創美國的民主形象。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）呼籲啟動憲法第25條修正案，讓川普立刻下台。總統當選人拜登亦痛斥川普煽動暴力，並形容周三是美國歷史上最黑暗的日子之一。

周四收盤，道瓊工業指數漲211.73點或0.69%，為31,041.13點，首度漲破31,000點，盤中一度漲逾300點。

標普500指數漲55.65點或1.48%，為3,803.79點，首度漲破3,800點。

那斯達克指數漲326.69點或2.56%，為13,067.48點，首度漲破13,000點大關。

Bright Trading交易員Dennis Dick表示，現在市場正在將川普拋諸腦後，轉而期待拜登就任總統，以及更多的結構性與激勵措施。民主黨掌控的國會顯然會更加重視中小型企業與普羅大眾。

標普500指數11大類股中，僅必需消費品類股與公用事業股收黑。

科技股大漲2.7%，收復前一日的失土，在11個板塊中表現最佳。由科技巨頭組成的紐約證交所FANG+TM指數漲逾2%。

微軟與Alphabet均上漲逾2%，蘋果大漲3.4%。

對經濟情勢敏感的金融股大漲1.5%，工業股與材料股同步創下歷史高點，市場看好在民主黨掌控國會兩院的情況下，拜登將推出規模更大的財政方案，並擴大基建支出。

在美國10年期指標公債殖利率飆破1%帶動下，對利率敏感的銀行股勁揚2.6%。

Bahnsen Group投資長David Bahnsen表示，單純的成長型股票不太可能從擴大激勵支出中受益，整體而言，價值型股票的表現可能優於成長型股票，如果他們將再提出1兆美元方案，並使公債殖利率升得更高、殖利率曲線變得陡峭，銀行股將受惠。

除了三大指數之外，包括小型股羅素2000指數與MSCI明晟全球市場指數也都站上歷史新高。

個股方面，B2B IT服務公司DXC Technology大漲9.3%，在標普500指數中漲幅最大。消息人士透露，法國IT諮詢集團Atos SE已經向DAX提出逾100億美元的收購要約。

特斯拉大漲7.9%，收在816.04美元，股價再創歷史新高。彭博社報導，特斯拉執行長馬斯克已經取代亞馬遜執行長貝佐斯，成為全球首富。

最新公布的數據顯示，上周美國初次請領失業給付人數意外減少，但仍然偏高，因疫情在全美肆虐，該國的就業市場復甦似乎停滯。投資人將密切關注周五出爐的12月非農就業報告。

(時報資訊)