就讀政大外交學系戰略與國際事務所碩士在職專班的台商薛禎純，2度利用同學聚餐的機會，吸收在座的調查局新北市調查處賴姓調查官為「共諜」，並以陸方交換情資為由，刺探多名被陸方關心人士的出入境資料。台北地院8日依違反國家安全法發展組織未遂罪，判薛男1年2月，可上訴。

檢方起訴指出，薛男在大陸經營食品生意，在政大進修期間與賴姓調查官是同學，薛男得知賴男職業後，2018年2、3月間在同學聚餐時，找薛出去抽煙獨處，並提出一份名單，表示：「大陸方面很需要這些情資」，希望賴提供名單上人士的出入境資料。

薛男並說，他願作為賴與陸方的中間人，陸方承諾會以機密情資交換，賴男懷疑薛男有意刺探他，並未答應，聚餐結束後立刻回報調查局。

同年11月，北檢指揮調查局國家安全維護工作站搜索、約談薛男，訊後依違反國安法諭令10萬元交保，並限制出境、出海及住居；檢調比對薛男供述及入出境紀錄，另勘驗他的微信對話紀錄，認定他受大陸情治單位指使在台發展組織，涉違反國安法發展組織未遂罪。

(中時 )