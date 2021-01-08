戴姆勒集團(Daimler)在周四展示了一款新的顯示銀幕，幾乎涵蓋住整個賓士車內的儀表板。

在視訊展示會上，戴姆勒執行長凱倫涅斯(Ola Kaellenius)表示，新的「超銀幕」(Hyperscreen)將在今年稍晚與EQS電動車的首演一起亮相和推出，EQS為賓士汽車全新的S系列的電動車，有別於C系列的EQC。

EQS電動車續航力約700公里，為在現有電動車平台上建造的四款家用電動車的第一輛。

凱倫涅斯表示，該款銀幕有龐大的客戶需求，該儀表銀幕將為EQS車款的選配項目，但預計客戶會有很高的選配率。

除了一般汽車的時速表、音樂和導航功能，該銀幕也讓用家可以進入設定許多汽車功能，在部分市場地區，也可以在不干擾駕駛情形下，讓乘客觀賞電視。

除了賣出銀幕帶來的收入之外，戴姆勒也預期客戶下載地圖和娛樂，也將從訂閱服務帶來獲利。執行長表示，增加經常性收入也是公司的商業策略之一。

戴姆勒的主力品牌賓士汽車一直試圖推進電動車市場。歐盟和中國持續提高碳排標準，數個國家開始設定在數年後禁止販賣燃油車，都為豪華轎車龍頭廠賓士帶來轉型壓力。

(時報資訊)