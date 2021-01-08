韓國財政部長8日表示，為培育下一代汽車新興產業，韓國民眾若在2021年時購買環保電動車或氫動力汽車，韓國政府的補貼金打算最多增提至三成。也就是只要拿出約七成的車價，就可以成為環保新車主。

韓國已將非記憶體晶片，生化醫療與未來汽車產業，定為三個國家新戰略(BIG 3)。韓國財長表示，政府2021將斥資1.4兆韓元約13億美元，鼓勵韓國民眾購買電動車或氫動力汽車，並訂下年增32%目標值。

目前，韓國計畫將電動卡車購買補助金增加一倍，這將對整體環境污染，有很大的實質助益。在一些前置實驗性的專案中，也預計會補助使用氫動力的卡車車主，並提列氫氣巴士燃料專案金。

韓財長補充，對於韓國新的三項戰略，2021是關鍵性的一年，預料這三個產業有助提升韓國國內需求，創造就業機會，並在全球市場上居領先地位。

韓國政府還計劃支持更多IC設計相關小型與新創公司，並鼓勵當地醫院使用更多韓國本土開發的醫療器材。預計將在2021年第三季，另外再提撥設立一個五千億韓元的創投基金，以支持發展並達成這三個國家戰略目標。

(時報資訊)