去年傳出有中醫診所在藥材中混入丹砂等禁藥，甚至引發患者鉛中毒，行政院消保處在去年11月間購入市售中藥材79件，其中「重金屬含量檢測」79件全數符合規定；「包裝標示查核」則有1件不符藥事法規定，已由地方政府衛生局依法裁處在案。

消保處指出，檢測項目包括砷、鉛、鎘、汞，而79件樣本全數合格；至於包裝標示查核部分，包括品名、重量、廠商名稱及地址、批號、製造日期及有效期間或保存期限、類別、產地等，其中1件「未標示類別」，高雄市政府衛生局業已依藥事法裁罰3萬元在案。

行政院消保處提醒消費者，本次重金屬檢測結果全數合格，業者把關負責，值得肯定，但包裝標示部分仍有部分缺失，故消費者選購中藥材時，儘量挑選完整包裝，另要注意是否有標示品名、重量、廠商名稱及地址、批號、製造日期及有效期間或保存期限、類別、產地等，以維護自身權益。

(中時 )