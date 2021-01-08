受到肺炎疫情及海象不佳無法出海，達德能源雲林允能風場2020年無法順利開工，希望2021年施工日期能提早因此申請環差審查。環保署8日環差會議中，環評委員認為相關數據無法支持，並且違反過去環評承諾，經過討論後，環差直接給出不同意的結果。

開發單位說，由於去年遇上疫情影響及入秋後海象條件差，海纜佈放船待命至今仍無法進行海纜舖設工作，佈纜船4月起就讓出給其他風場使用，現有船上裝載5條海纜，受海纜長度、重量及彎曲半徑等特性限制，須有特製的儲放槽，已遍尋國內港口，都無法存放，因此提出環差審查變更。

環評委員認為，因過去環評承諾潮間帶電纜舖設工程施工期間將避開11月至翌年3月，但此次申請欲推翻但給出相關證明內容不足，且施工區域位於「海岸保護區」「野生動物保護區或重要棲息環境」等環境敏感地區，經專案小組委員審查認定，開發單位無法提供科學性數據以解釋本案變更合理性，因此不同意變更。

(工商 )