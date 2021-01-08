美國輝瑞公司進行的一項實驗室研究結果顯示，由輝瑞與德國BioNTech共同開發的新冠肺炎疫苗，似乎對英國與南非變種新冠狀病毒中的主要突變仍具有防禦效果。

在英國與南非發現的變種病毒據稱擁有更高的傳染性，令世界各國莫不繃緊神經、謹慎防範。

這個由輝瑞公司與德州大學醫學院科學家所做的研究顯示，輝瑞/BioNTech疫苗可有效中和帶有所謂N501Y棘蛋白突變的病毒。這份報告尚未進行同行審查程序。

輝瑞主要病毒疫苗科學家Phil Dormitzer表示，這個突變可能是導致傳播力增加的原因，令人擔心的是它也可能使病毒逃避疫苗引起的抗體中和。

該研究是從已經接種疫苗的人身上抽取血液，由於看到的不是英國與南非變種病毒的全部變異，所以研究結果是有限的。Dormitzer表示：「令人鼓舞的是，輝瑞疫苗似乎可有效對抗這種突變，以及該公司先前測試過的其他15種突變」。

但他也表示：「我們現在已經測試了16種不同的突變，其中沒有任何一個突變有真正顯著的影響，這是一個好消息，但這並不代表第17個就不會。」Dormitzer表示，在南非變種病毒中發現的另一個稱為E484K的突變，也令人擔憂。

(時報資訊)