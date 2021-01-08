新北市和永和警分局永和派出所警員與里長等一起關心轄內弱勢。（永和警分局提供）

新北市和永和警分局永和派出所警員與里長等一起關心轄內弱勢。（永和警分局提供）

冷氣團來襲全台氣溫持續下探，新北市和永和警分局永和派出所剛從警專畢業警員許霈承，懷抱從警熱忱在執行家戶訪查時，發現轄內98歲孫姓老翁、93歲陳姓老翁及83歲林姓老嫗等3人，平日獨居行動不便並患有慢性病。

許員見近日強烈寒流來襲，乃主動積極連繫熱心公益之永安里里長陳欽宗及民防小隊長吳振芳等人，購買日常生活用品，於7日下午共同前往關懷慰問，以實際行動在寒天送暖。

孫姓長者等人表示：這幾天遇到強列寒流來襲，收到警察、里長等人的愛心物資，內心感到無比溫暖，讓快凍結了起來身體與心窩都溫暖起來，非常感激。

永和警分局表示，若民眾在轄內發現有獨居老人及弱勢民眾，可主動聯繫警方或通知區公所、社福單位等，以便相關機構能即時伸出援手，提供資源與救助。本案許員能秉持同理心精神，積極訪視轄區弱勢族群，為民服務事蹟具體，足為同仁表率，並期許所屬同仁能持續發揮愛心，關懷市民貢獻心力。

(中時 )