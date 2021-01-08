觀光局8日表示，因春節將至返臺國人增加，且1月15日起登機前須檢附檢疫居所證明，住家居家檢疫則須一人一戶且經切結，因此住家居家檢疫者轉住防疫旅宿需求急增。為增加防疫旅宿量能，觀光局已請各縣市政府積極協調增加量能，以因應春節期間的檢疫訂房需求，並協請民航局定期提供春節前返臺班機訂位情形，以掌握入境人數及居家檢疫人數，預為因應。

觀光局表示，為減輕防疫旅宿清潔消毒等防疫成本負擔，並增加其加入防疫旅宿誘因，觀光局透過縣市政府補助加入防疫旅宿之業者每房800元之要點預計將延長至6月底。

目前各縣市已積極輔導業者加入增設防疫旅館中，近期已可增加近2,500房。

觀光局提到，交通部已於1月7日與六都直轄市政府開會共商增加防疫旅宿量能，擬於現行補助防疫旅宿業者之做法外，另採取合意短期使用之方式，以快速增加各縣市防疫旅宿之量能。

觀光局表示，局長張錫聰8日再邀集相關觀光旅館業者及旅館業公會召開「增加防疫旅宿量能研商會議」，直接與業者面對面討論說明相關作為，並鼓勵旅宿業者能配合當地縣市政府加入合意短期使用計畫以應急需，盼業界為防疫盡一份心力。

觀光局說，已請各縣市政府向民眾宣導，如有親友欲於春節前返國，建議亦可斟酌採行在台國人入住一般旅館，將自宅留給須檢疫之返國親友，以符合一人一戶之方式居家檢疫。針對本部分，已有多數旅館業者表示可配合提出返回防疫家人入住方案之優惠。

觀光局舉例，例如雲朗觀光集團、新竹喜來登大飯店、福華大飯店、老爺大酒店、國聯大飯店等知名觀光旅館均響應，共計提供近4,000房，以極優惠價格供檢疫者家人入住，以協助紓緩防疫旅館不足之壓力，觀光局對該等能及時提供優惠專案投入防疫公益之旅館經營者，表示予以肯定，並將對積極參與防疫旅宿及投入旅宿防疫之業者適時予以表揚。

(工商 )