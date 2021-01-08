新北市泰山區中港南路是連接新莊及五股重要道路，車流大且時常有大型重車通行，導致路面受損龜裂，影響行車安全。泰山區公所爭取955萬經費，近期將進行道路全面改善，施工道路全長1.5公里，工期約40天，搶在農曆年前完工。

立法委員洪孟楷、議員宋明宗、區公所及施工單位今天前往現場會勘，預計在1月11、12日進行試挖，確認底下無其他管線後，15、16日再進行路基改善，23、24、29、30和31日則進行全面瀝青混凝石刨鋪作業，改善完成後，將可提升道路服務品質，確保用路人的通行安全。

洪孟楷表示，利用前瞻計劃向中央爭取補助458萬元及新北市養護工程處輔助417萬，再加上區公所80萬，路面改善總預算達955萬。現場也提醒施工單位注意平日的交通情況，盡量減少對交通造成的衝擊，讓民眾能在農曆年前有條全新且實用的道路。

區長林慶豐表示，附近工廠林立，大車進出造成道路損壞嚴重，3年前曾施工進行路面補丁，目前已快不堪使用，經里長多次反映後爭取經費改善。為避免對交通造成影響，採假日夜間施工，沿線設置告示牌及液晶顯示器提醒用路人，未來也將請義交協助指揮協助引導車輛改道，將交通衝擊減至最低。

(中時 )