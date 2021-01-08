智邦(2345)上月營收首度衝上60億元大關、達63.36億元，創下歷史新高，累計2020年營收也創下歷史次高紀錄，連續第二年站穩逾500億大關。

智邦去年12月合併營收為63.36億元，月增加26.9%、年增加23.59%，為智邦單月營收首度站上60億元大關，並創下歷史新高；累計2020年合併營收為544.56億元，較108年同期減少約1.70%，創下歷史次高紀錄，也是連續第二年站穩逾500億元大關。

智邦上月營收衝上歷史新高，主要原因為部分企業端客戶拉貨力道回溫，加上資料中心客戶出貨穩定所致。

先前就有外資認為，智邦受益於越來越多電信公司和企業都朝著開放性網路發展，這表示白牌的硬體和軟體將會吸引越來越多的客戶青睞，而智邦在白牌交換器產業中居領導地位，它是全球第一家推出100G、400G交換器的廠商，長線營運不看淡。

(時報資訊)