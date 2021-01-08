彰化超過12萬尾虱目魚暴斃。（漁民提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化超過12萬尾虱目魚暴斃。（漁民提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化超過12萬尾虱目魚暴斃。（漁民提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化超過12萬尾虱目魚暴斃。（漁民提供／吳敏菁彰化傳真）

雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

入冬以來最強勁寒流發威，氣溫斷崖式極凍，彰化沿海寒害持續擴大，虱目魚搶先凍未條，初步受損面積300公頃，超過11萬尾、12萬公斤虱目魚凍斃；這波寒流還持續發威中，凍死的虱目魚會先行沉下池底，災情還會持續擴大，初步已達到現金救助的標準。

這波寒流超級冷，高海拔山區紛紛飄雪，沿海地區溫度下探到7、8度，上周的寒流，彰化沿海文蛤養殖專區共養虱目魚，已紛紛凍斃，前幾天放晴後，陸續翻白肚、浮出水面，初估損失已經達500萬元。

這波寒流更狂猛、更冷凍，漁民都挫著等，彰縣府漁業科長譚智芳表示，沿海廣達2000公頃文蛤養殖池，大部分混養「虱目魚」充當清理青苔的工作魚，部分漁民會留置到農曆春節前再行「清池」，捕撈「虱目魚」販售，是漁民們辛苦一年期待的「年終獎金」。

但緊接著兩波寒流來打擊，災情以芳苑鄉最慘重，其次是福興鄉，受害面積達300公傾，超過12萬尾、重達12多萬公斤的虱目魚集體暴斃。

彰縣府漁業處表示，寒害災情還會持續擴大，已經陸續彙整通報農委會，初步已到現金就助標準，呼籲受害漁戶儘速通報。

(中時 )