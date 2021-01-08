專業半導體級特殊氣體製造大廠晶呈科技(4768)2020年12月營收5,964萬元，月增42.37％、年增12.95％，創去年單月次高，全年營收5億3,354萬元，年增率4.21％。

2020年台灣半導體產值較2019年成長20.7％，半導體產值增溫，帶動晶呈特殊氣體的需求成長，挾公司生產12種特殊氣體，應用在各半導體廠先進製程，精準掌握客戶對特殊氣體的純度要求，將公司產品列為其先進製程主要供應商，推升12月營收創去年單月次高，月增42.37％、年增12.95％雙成長。

晶呈指出，公司長期耕耘特殊氣體技術，隨著半導體產業往先進製程演進，特殊氣體的需求提升下，公司除打入台灣各大重要半導體廠外，產品還外銷美、日、韓與中國大陸等半導體生產國，推升2020全年營收5億3,354萬元，年增率4.21％。

展望2021年，看好半導體對高階製程需求，特殊氣體擴增生產，目前產能規劃，一廠主要生產C4F8，二、三廠規劃生產C4F6與SiF4，加上晶圓重生與銅磁微發光二極體Mini/Micro LED，以期積極爭取訂單，新產品將貢獻營收成長動能，營運穩健發展可期。

(時報資訊)