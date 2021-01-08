新冠病毒疫情再度發燒，全台防疫警戒再起，義守大學醫學系副主任林俊農，長期投入感染病菌等研究，他以專家身分強調不要驚慌，建議戴口罩、勤洗手等規範，養成良好生活習慣與均衡飲食，就是最好的防疫之道。

當代鼓勵跨領域研發與學習，林俊農可謂前鋒，除醫學領域外，碩士特別選讀法律研究所，並曾發表醫學法律相關論文，進而影響立院修改通過藥害救濟法，從此讓醫生免於開藥恐懼，病人若發生藥害，也可獲得適當的救濟補償。

林俊農自醫學系畢業後，受恩師影響選擇進急診室擔任醫師，站在第一線救治病患，歷經10多年磨練，升任加護病房主任時，他卻轉進感染科擔任主治醫師，跌破旁人眼鏡，他說，要投入研究，效法柯南辦案，從蛛絲馬跡中找出病源。

如今，林俊農不僅在研究上獲得諸多肯定，臨床醫療上也歷任義大醫院重症醫學部部長、醫療副院長，及現任內科副院長等要職，防疫情間同時肩負義大醫院和義守大學等相關醫療防疫重要顧問。

面對民眾的恐慌，他強調，提升免疫力，做好防疫措施，即是最好的自我保護之道，「不抽菸、不喝酒，適度運動和充分休息」也是他的保健之道。

(中時 )