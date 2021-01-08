日本放送協會（NHK）報導，截至今天晚間7時（台北時間6時）左右，日本新增武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診7803 例，連續4天創新高。

東京都今天新增2392例，是第二高紀錄。另外神奈川縣新增838例、埼玉縣496例、千葉縣455例、大阪府655例、京都府147例，多個都府縣都創下單日新高。

讀賣新聞報導，厚生勞動省統計，今天重症患者達826人，也創新高。

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(中央社)

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