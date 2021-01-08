日本新增新冠肺炎確診7803例 連4天創新高 20:372021/01/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本新增武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診7803 例，連續4天創新高。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本放送協會（NHK）報導，截至今天晚間7時（台北時間6時）左右，日本新增武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診7803 例，連續4天創新高。 東京都今天新增2392例，是第二高紀錄。另外神奈川縣新增838例、埼玉縣496例、千葉縣455例、大阪府655例、京都府147例，多個都府縣都創下單日新高。 讀賣新聞報導，厚生勞動省統計，今天重症患者達826人，也創新高。 疫情竄高 東京都緊急事態1個月 營收公布前夕台積電被拱上580元 台股15463點再創高 (中央社) #今天 #創新高 #日本 #報導 #武漢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》聯電上季、去年營收 同奔新高 16:142021/01/08 財經 川粉攻佔國會之際 疫情單日病故破4000創新高 13:352021/01/08 國際 高CP值搶日料商機 王品藝奇啟動品牌再造 04:102021/01/08 產業．科技 房市熱＋汰舊換新需求增 崇友去年營收43.93億 創新高 04:102021/01/08 證券．權證 大陸新增53例本地新冠確診 石家莊占31例 10:592021/01/08 兩岸 《資訊服務》緯軟去年營收寫次高 Q1拚季增 16:312021/01/08 財經 央行阻升見效 12月台幣REER創新低 04:102021/01/08 財經要聞 河北5天增234例 石家莊封城 04:102021/01/08 兩岸要聞 宏碁Predator及Nitro電競螢幕系列推出三款高刷新率新品 14:572021/01/08 科技 CES 2021搶先看！18家台灣精品展現創新實力 20:142021/01/08 財經 意法半導體推60V DC/DC轉換器新品 鎖定高功率密度市場 19:012021/01/08 財經 國際熱門新聞 動用憲法除掉川普？傳彭斯表態了 - 國際 照片露餡！川粉戴工作識別證闖國會 慘遭公司炒魷魚 - 國際 小布希痛斥美國淪香蕉共和國 蓬佩奧反擊了 - 國際 繼伊朗之後伊拉克也發布逮捕令 川普內外交迫 - 國際 疫情拉警報 東奧辦不辦？誰也不敢正視「這隻大象」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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