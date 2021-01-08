配合政府深化普惠金融政策，遠東商銀不遺餘力提供便利金融服務，祭出帳戶連結LINE Pay Money服務，消費最高可獲25％回饋，並滿足行動支付使用需求，且遠銀Bankee社群銀行也將「開戶」串接至電子支付平台，完成開戶後會直接連結LINE Pay Money，一鍵同步完成數位帳戶開戶及AClink帳戶連結，預計1月底正式上線。

遠銀表示，即日起至2021年3月31日，針對遠銀或Bankee用戶，LINE Pay Money連結遠銀存款帳戶，開啟「自動儲值」及「自動儲值交易差額」功能，每筆消費均可獲5％的LINE Pay Money 儲值金回饋，不限通路無腦pay，最高回饋100元。

遠銀指出，且Bankee數位帳戶新戶再加碼20％，透過指定連結AAA77，成功申辦Bankee數位存款帳戶並綁定連結LINE Pay Money，使用LINE Pay Money付款消費，就能獲得LINE Pay Money儲值金最高25％回饋，最多回饋700元。

遠銀強調，Bankee社群銀行不僅提供25％儲值金高額回饋，更要為民眾賺取儲值金，透過遠銀Bankee社群銀行的「活存2.6％，加1人通通有」就能輕鬆為自己賺儲值金，將自己的推薦碼分享給1位（含以上）親友成功開戶，就能與親友同享持續6個月、5萬元額度2.6％優惠利率。

(工商 )