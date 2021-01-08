一名老翁7日晚間迷路，所幸竹圍派出所獲報後隨即趕往現場，該名老翁神智不清、行動不便，且穿著單薄及短褲行走在泥濘道路上，因當時天寒又下雨，擔心老翁受寒發生意外，警員立即將老翁帶回派出所。

老翁回派出所後警員便提供乾淨後外套予以保暖，老翁表示，因子女遠住高雄，自己獨居在蘆竹，因天寒且飢餓之故，導致癲癇病發。警員當場也立即通知竹圍消防分隊到場施以救護，等到身體狀況恢復之後，再由警員自掏腰包購買便當充飢，另也提供泡麵、水果、及礦泉水等物資，並協助老翁返回住處。

(中時 )