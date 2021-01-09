對很多人來說，2020是充滿變化的一年，世界、生活、健康……無一沒有顛覆以往的日常。對曾敬驊來說，2020的變化比很多人更強烈，不只面對世界的課題、也在面對人生的課題。新的365天從頭計算，別忘了帶著學到的東西往前走，也別忘了把沒必要的包袱，留在已經告別的過去。

去年的曾敬驊，正式告別學生身分、找到一些一直以來還沒嘗試的目標，像是上表演課、存錢、理財……學校裡那群好友已經沒辦法朝夕相處，得要自己獨自面對生活大小事，加上電影《刻在你心底的名字》讓他的名氣再往上竄，速度好快，快到有點措手不及。

「我也沒有想到會那麼快，自己調整……說真的其實滿累的，這也是2020年讓我覺得很特別（的原因），完全沒有料想到的事情發生，來不及做準備，但也是逼不得已要把這些情緒、這些事情消化掉，內化成自己的能量。」

曾敬驊回憶為了宣傳電影勤跑校園舉辦講座，學生們瘋狂追著、站在台上時被台下叫著名字、連握個手對方都會樂到露出一副不敢置信的表情，「這種事情在我的人生裡面其實很少，我幾乎沒有接觸過，我沒有當過台上的人、也沒有當過台下的人，我好像以前就是一直在做自己的事情，我的生活圈就是沒有這種嗜好。」

服裝明細

BERLUTI 咖啡色連帽外套／330,000元；西裝外套／價格店洽；西裝褲／38,000元；紫色內搭毛衣／36,000元；黑色尖頭鞋／60,000元

LACOSTE 白色LOGO襯衫／價格店洽；白色修身長褲／價格店洽；白色休閒鞋／價格店洽

GUCCI 深藍天鵝絨夾克/98,000元；條紋V領衫／31,000 元；白色圓領襯衫／16,000元；象牙白短褲／33,000元；

BOSS 黑色皮鞋／價格店洽

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)