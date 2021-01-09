元旦起開放含萊克多巴胺美豬進口，許多業者為供民眾辨識，在門口張貼產地表示。有外國網友發現我國內某間餐廳業者，牛肉原產地竟寫「好市多」，令他一頭霧水，「原來好市多已宣布獨立？」

日前，一名美國網友於美國知名論壇《Reddit》分享一張照片，只見台灣某間餐廳的肉品原產地，清楚標示雞豬羊分別來自台灣及紐西蘭，牛肉卻大大寫著「好市多」，令該名網友疑惑直喊「好市多剛宣布獨立嗎？」

貼文曝光後，引發網友熱議，「美國省好市多？」、「好市多是光榮的共和國？」、「就是美國牛肉，大家都知道好市多賣美國牛肉」、「好市多宣布獨立了」、「寫好市多就等於寫美牛啊」。

事實上，去年11月就有民眾於好市多買了牛肉後，致電客服詢問是否含有萊劑時，得到「是」的回應，令不少網友相當吃驚。對此，好市多則表示，美牛是商場自行進口，每個部位的殘留量不一定，但都符合台灣法規的萊劑殘留容許量，若民眾仍有疑慮，賣場也有其他產地的牛肉可供選擇。

(中時新聞網)