中央畜產會日前因滷肉飯連鎖業者鬍鬚張「台灣豬標章」爭議，而清查擁有台灣豬標章的7000餘家業者，畜產會表示，清查後約有60餘家遭下架，其中撤下的包括連鎖店家家樂福。家樂福則發聲明喊冤「非常錯愕」，並早在5日就發文向畜產會「申請撤銷」台灣豬標章。藥師林士鋒直言，「這樣會影響店家商譽，也可能會讓競爭對見縫插針，進而造成營業損失」。

原來，據統計，目前向中央畜產會申請「台灣豬標章」約達1萬5000家，核准發放約有7000家，畜產會董事長林聰賢指出，在已下架60多家的部分包括連鎖店家家樂福，該商家因品項較為多元，除了販售國產豬以外還有進口肉品因此才下架。

家樂福回應指出，先前取得的「台灣豬標章」是經過中央畜產會標準作業流程申請，並且審核通過後才取得的，當時也特別強調「不包含供應商上架販售的豬肉加工品」，並強調，家樂福已於1月5日主動發文向中央畜產會「申請撤銷」台灣豬標章，並陸續在全台各分店進行台灣豬標章撤銷作業。

藥師林士鋒。(圖/翻攝自 臉書)

對此，藥師林士鋒在臉書發文坦言，「台灣豬標章真的亂，完全不像一個應該要很嚴謹的政府訂定的標準作業流程。在申請的時候，不管是鬍鬚張、還是家樂福，都已經清楚的提及，全館不會都是台灣豬，而且申辦的時候就已經寫好切絕書了」。

他認為，政策如果真的沒辦法準備週全，就不應該倉促上路，一下子發標章、一下又下架標章，「這樣會影響店家商譽，也可能會讓競爭對見縫插針，進而造成營業損失」。

這個台灣豬標章真的亂，完全不像一個應該要很嚴謹的政府訂定的標準作業流程。 在申請的時候，不管是鬍鬚張、還是家樂福，都已經清楚的提及，全館不會都是台灣豬，而且申辦的時候就已經寫好切絕書了。 政策如果真的沒辦法準備週全，就不應該倉促上路，一... 由藥師林士峰發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)