苗栗縣為石虎主要棲地，苗栗縣政府推動石虎保育措施，降低路殺風險，並為確保石虎與野生動物安全覓食，在卓蘭鎮老庄溪搭建「野生動物友善通道」，將透過跨河通道，期以減少野生動物繞道台3線或140線，讓動物覓食不必承擔路殺風險。

縣府農業處表示，依照「苗栗縣大尺度石虎路殺風險評估」研究調查，陸續完成苗29線友善環境動物通道工程、苗140線生物擇要防護工程、防止石虎路殺設施建置計畫，推動老庄溪跨河野生動物通道，並在省道國道完成防護設施，防治石虎路殺，據統計，縣內石虎路殺從前年24起降為去年9起，其中8隻死亡、1隻搶救成功後野放，改善成效顯見。

另，因卓蘭鎮大安濕地公園北側與南側有水利設施，石虎必須繞路行經馬路覓食，周邊140縣道、台3線成為石虎路殺熱區，縣府並爭取林務局250萬元，在鄰近大安濕地公園老庄溪上設置野生動物友善通道，期以降低石虎繞道而行增加的路殺風險。

野生動物友善通道採圓形、吊橋式設計，跨越老庄溪以內徑80公分，長度30公尺的吊橋式通道，讓石虎與其他野生動物方便通行，通道預計2月底完工。農業處強調，將持續推動推動石虎路殺改善，期許不再有石虎路殺事件發生。

(中時 )