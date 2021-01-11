台股累計今年初開盤迄今共5個交易日，集中市場總成交金額為1兆8,789.59億元，日均值為3,757.92億元，股票成交量週轉率為4.55％。群益證券看本周台股指數區間為15,100-15,800點，本周看好四大題材類股，包含：面板股、被動元件股、DRAM股、航運航空股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國國會1/7確認拜登獲得306張選舉人票擊敗川普的232張，當選美國第46任總統。民主黨亦在喬治亞州參議員決選大勝，參眾兩院佔有多數優勢，市場看好拜登全面執政，未來將有更多紓困與基建計畫，使美股四大指數集體創新高。

2.美國政經因素持續影響，令美元指數2020年下跌逾7％，為三年來首度下跌。專家預期美元在2021年繼續承受很大貶值壓力，但有利美股及全球股市。

3.主計總處公布2020年12月物價統計，受惠於全球景氣回升，塑化、基本金屬、電子零組件及機械設備價格上揚，我國出口物價（依美元計）終止連續25個月跌勢，上揚0.76％，而CPI也連續第二個月上揚0.06。

(工商 )