今(11)日台指期開跌44點、跌幅0.3%、金融期開高、電子期開跌2.55點、跌幅0.34%。

現階段外資對台股持續站在買方，自營商選擇權中性偏空，月、周選偏多不變，整體籌碼面偏多格局。

籌碼方面，台指期三大法人淨空單增加1941口至-2428口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加2530口至-15326口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1325口至-15226口。

技術面，目前在台積電持續走強領漲，以及台股量價齊揚下，短線台股仍屬創高階段，未來主要風險則應觀察疫情發展，以及拜登當選美國總統後接下來的中美貿易政策走向。

永豐期貨表示，在整體資金行情下，資金在傳產、金融、電子及權值股輪動。台股在歷史新高的位置，多頭格局不變，站穩萬五關卡，後續可留意外資態度，是否助攻台股再攻高，但短線上仍應避免過度追高，後續關注量能變化，若回檔修正，不宜爆出大量。

(時報資訊)