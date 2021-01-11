軒郁(6703)受惠去年雙11、雙12檔期，上季、去年營收同步寫下新高，展望2021年，看好保健議題加溫，生技新品類可望持續推升集團成長動能。
軒郁109年12月營收8935萬元，較108年同期成長16.7%；第四季因進入電商旺季，季營收為3.9億元，季增52.74%，第四季營收創下單季新高；109年全年營收為13.28億元，年增41.24%，同步寫下歷史新高。
軒郁表示，IQUEEN愛女人購物網繼雙11之後，12月因年末送禮購物潮，IQUEEN愛女人購物網推出「雙12奢華大賞」，網路購物單日業績較平日成長。
軒郁持續以多品牌的經營策略，針對不同消費者需求推出適合該族群的功能產品，打造全方位品牌電商，109年營收來自線上的業績佔比接近七成；展望2021年，軒郁國際將跨足生技保健營養品領域，持續推出符合市場需求的保健營養品，透過產學合作驗證產品功效，提供國人全新的保健選擇，生技新品類可望持續推升集團成長動能。
(時報資訊)
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