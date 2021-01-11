台股經過2021年開春大漲後，今（11）日因權值王台積電（2330）拉回，而同步呈現高檔震盪，不過，仍有約30檔個股衝上漲停，早盤除了穩懋（3105）、群聯（8299）及立積（4968）等三、四百元級高價股外，幾乎以50元以下中低價股，尤其30元以下個股約占一半，顯示外資今日可能稍事休息，以內資鎖定特定題材的中小型股。

台股周線連10漲，上周更是一口氣大漲731點、漲幅4.96％，由於短線漲幅過大，台積電今日也因創高後，外資買盤休息而拉回，與大盤同步在平盤震盪，呈現高檔整理態勢，但盤面上仍有近30檔個股紛紛拉高衝上漲停，最受關注的是上周五ECB定價的穩懋，因定價套利空間高達37％ 因而帶動今日股價一路攻高，早盤一度觸及漲停。

台股盤面上，強勢股仍以航運股為主，在2月貨櫃仍有調漲空間的利多帶動下，航運股續揚帆，中航、慧洋-KY漲停，遊戲股的華義，12月營收年增逾五成、鴻海集團的鴻準，以及廣宇等均拉上漲停，而盤面上中低價股的全譜、映興、倉佑、台火、好德、耿鼎、建達及燦星等股，都衝上漲停。

(工商 )