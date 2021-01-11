台股上周漲幅逼近5％，指數持續寫下歷史新高，日均量超過3750億元，量價呈現大漲情況，外資同步積極加碼，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超634.55億元，創下2016年7月中旬以來單周買超最高的表現，也連續第4周買超。

外資總持有股票市值為21兆7,023.70億元新台幣，占全體上市股票市值的46.12％，較去年12月31日的20兆1,694.39億元新台幣，增加1兆5,329.31億元。

在個股買賣超部分，買超第一大的是鴻海(2317)，總計買超163,538張，聯電(2303)股價持續向上挺進，上周買超110,577張，友達(2409)買超68,216張排第三。

賣超方面，長榮(2603)上周壓回修正，外資趁機獲利了結，單周賣超155,242張居上市公司之冠，和碩(4938)、力鵬(1447)分居賣超第二、三大，張數分別為25,617張及19,223張。

(時報資訊)