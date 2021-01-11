台灣金融研訓院發布2020年12月台灣金融風險指數（TAIFRI）指數為98.8分，較經調整後的11月微幅下降0.1，主要受到景氣回溫、資金寬鬆、國際疫情紛擾等多空因素影響，但國內整體金融風險情勢相對穩定。

研訓院表示，TAIFRI就分項來看有為三降二升，住宅房價風險、市場流動性風險、海外投資風險減緩，國內股市及海外授信風險上升，並提出四大觀察重點，一是政府不動產貸款針對性審慎措施發酵，國內住宅市場房價降溫。二是國內股市交易熱絡市場流動性風險降，國內傳染效應回復至疫情前水準。

三是歐美股市表現與國際疫情脫鉤，海外投資風險減緩。四是國內企業資金供需動能強勁，海外業務授信品質下滑須留意新興市場國家風險及信用風險環境變化。

研訓院說明，在「資產評價壓力」的不動產市場分項指數部分，當月分項分數97.38，較11月的97.65下降。因住宅租金自疫情影響中復甦，加上政府採取不動產針對性審慎措施，影響市場實際交易及預期心理，住宅價格租金比連續三個月下滑，創下去年3月疫情高峰以來的最低點，但商辦房價租金比仍平穩上揚。

股市分項指數變化部分，當月分數來到100附近達100.06，較11月的99.58上升，因台股大盤本益比達22.48創下近九年新高，但台股基本面相對國際股市條件佳，外資未有明顯假期效應，12月底上市櫃合計創下4,000億以上成交量已有資金效應明確訊號，2021年1月初更創下5,300億以上歷史成交量，但相對風險溢酬則創下近七年新低。短期變化幅度較大，需關注股市量價風險變化，惟12月選擇權價格波動率創下2020年1月以來新低，顯示金融市場信心仍穩定。

研訓院指出，「非金融部門穩定度」部分，國內企業預期今年景氣回溫、政策持續寬鬆及資金取得成本持續低檔，致去年底企業資金需求持續上升，加上中小企業放款去年大幅成長，12月企業放款動能持續表現強勁，企業資金缺口的風險降低。

「金融部門穩定度」來看，銀行資產品質分項指數變化部分，受到海外業務授信品質下滑影響，國銀海外分行及OBU逾放比去年下半年持續攀升，以及呆帳覆蓋率及平均資本適足率（BIS）略有下滑，影響全年國銀獲利表現，大型銀行資產品質表現相對中小型銀行穩健。整體平均而言，金融部門穩定度風險略上升但仍在穩定範圍，今年須留意海外新興市場國家風險及當地企業償債能力下降導致信用環境之負面衝擊。

「傳染與蔓延」方面，國銀主要曝險地區美、陸、日、歐股市波動與信用風險皆趨緩之下，海外投資風險穩定。國內金融市場傳染效應分項指數變化部分，因金融市場穩定，金融市場傳染效應自2020年3月的高點111.7降至12月的102.1，已回復至疫情前的水準。

(工商 )