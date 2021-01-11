安馳(3528)受惠雲端邊緣運算、人工智慧物聯網(AIoT)及5G高速傳輸等高階整合方案出貨量提升，2020年全年營收49.73億元，創歷史新高。

安馳2020年12月營收3.37億元，月減少19.82%，主要在於部分產品出貨受到下游客戶年底盤點所影響；累計2020年全年營收達49.73億元，則創歷史新高，且較2019年同期成長20.75%，主要受惠雲端邊緣運算、人工智慧物聯網(AIoT)及5G高速傳輸等高階整合方案出貨量明顯提升。

安馳表示，2020年公司整體營收達49.73億元，創歷史新高，年增20.75%，主要在於新冠肺炎疫情持續擴散，全球在家工作(WFM)風潮快速興起，帶動公司在智慧工廠、遠端監控及工控物聯網等相關產品出貨量大幅提升。

安馳表示，2020年在Xilinx代理產品線方面，受惠半導體大廠資本支出提升、先進製程及新興應用領域快速發展，推升高階自動化測試相關產品出貨量；歐美超大規模資料中心客戶訂單成長，帶動高階雲端運算、高速傳輸及邊緣整合等相關應用方案出貨量持續增加；此外，2020年下半年推出的Xilinx新款UltraScale+雲端加速器產品ALVEO U50系列板卡，可支援PCIe 4.0介面，目前正進行工業電腦客戶的大數據分析伺服器的產品驗證，今年可望進入量產階段。

安馳表示，因應工業4.0時代來臨，公司2020年成功將ADI產品線從IoT應用，全面升級為AIoT應用，第三季開始並推出工業物聯網(IIoT)、震動監控系統、電源監控系統與人臉辨識系統等四大應用整合方案，搶攻工業4.0的藍海商機，目前CbM相關解決方案正積極與客戶進行終端測試驗證，新產品預計將於今年上半年開始陸續進入量產階段。

安馳進一步表示，公司2020年新代理的Qorvo產品線，主攻高階5G及Wi-Fi 6市場，透過專有的高傳輸RF設計與氮化鎵製造技術，結合5G高階無線射頻(RF)與前端(FE)整合模組，提供下游客戶高完整性的傳輸方案，2020年下半年已導入5G小型基地台及衛星通訊等高速傳輸應用市場。公司目前並積極研發結合ADI、Xilinx及Qorvo三大產品線的完整解決方案，以期進一步擴大公司在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的占有率。

(時報資訊)