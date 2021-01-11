2021年剛剛開展，下一輪資金行情有望起舞，新興市場牛氣沖天，上周整體漲幅高達5%，尤其南韓股市，繳出9.7%的驚人漲幅，泰國、越南、台股上周漲幅皆在5%以上。資金流向來看，外資大舉灌進台、韓股市。台股上周吸引27.1億美元淨流入，為2005年7月以來，單周最大淨流入！上周南韓股市淨流入僅次於台股，受追捧8.4億美元。東協主要經濟體除菲律賓漲勢僅2.1%，整體來說亦欣欣向榮。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，去年11月底曾經提出「國際政治不確定性下降、熱錢不能停、經濟基本面強勁復甦」等3項利多，勾勒台股形成完美多頭的遠景。而今回頭檢視，國際政治不確定性下降、經濟基本面強勁復甦仍成立，而民主黨的完全執政雖非當初預料，但完全執政將導致更多紓困方案推出，市場熱錢可能比當初預期還熱；也就是說，整體而言，台股仍具向上挺進的樂觀空間，惟短期難以避免高檔震盪，投資人追高宜謹慎。

周俊宏指出，今年電動車將是今年台股最值得期待的題材之一，全球電動車龍頭特斯拉最近大幅降低在中國的電動車售價，研究預期今年特斯拉的銷量應該可以翻倍到一百萬台，在中國大力以政策補貼電動車的前提下，整體電動車銷量有望呈現爆發性成長。近期，蘋果電動車也露出風聲，雖然新品可能是2024年的事，但預計屆時受惠的供應鏈將與特斯拉供應鏈高度重疊，因此長線來說，相關供應鏈的表現頗具期待空間。

(時報資訊)