金管會：台股近期有四大動能支撐 09:282021/01/12 工商 彭禎伶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金管會主委黃天牧談台股近期上揚動能。圖／彭禎伶攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股站穩1萬5千點，繼續伺機上攻，金管會主委黃天牧12日表示，近期有四大因素支撐台股動能，一是近期美國國會已認證總統拜登上任，二是拜登提出一些疫情的激勵措施，讓全球股市都受一些影響，三是台股原本就有資金動能，第四是台股有基本面支撐動能，都是這波台股上揚的主要原因。 對於外資預估台股可能上攻1萬9千點，黃天牧表示，金管會一貫立場不預估指數，但黃天牧有二點呼籲，一是投資人在每個階段都要自己注意風險，二是要注意疫情的發展。 《類股》瓦城、王品、豆府上季營收創高 去年Q4營收雙增 16檔強悍 (工商 ) #上揚 #黃天牧 #台股 #金管會 #台股近期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台驊12月海運營收 年增99％ 04:102021/01/12 財經要聞 美股基金利多 扮搶錢急先鋒 04:102021/01/12 投資理財 台股螞蟻雄兵陣容創新高 Q4交易人數達339萬 04:102021/01/12 財經要聞 美科技股財報周 台供應鏈吸睛 04:102021/01/12 財經要聞 2020全球PC出貨 重返3億台 04:102021/01/12 財經要聞 台股基金超威 前十強月漲9％ 04:102021/01/12 投資理財 台壽邀全台祖孫健走 環台1.79圈 04:102021/01/12 金融．稅務 尖牙股獲利續衝 逢回可布局 04:102021/01/12 投資理財 克拉芙特明抵台 周四拜會蔡總統 04:102021/01/12 焦點要聞 熱門股－台火 量價得宜短多氣盛 04:102021/01/12 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－美股創高 留意政治風險 04:102021/01/12 證券．權證 財經熱門新聞 加密貨幣市值24小時蒸發7.2兆 英政府警告：投資人準備賠光所有錢 - 財經 陸媒驚人實測 台積7奈米輾爆三星5奈米 - 財經 日月光 漲價三成照樣爆單 - 財經要聞 - 工商時報 疫情導致供貨短缺 1產業未來完全取決於大陸 - 財經 《光電股》玉晶光：嚴正抗議郭明錤報告昧於事實 籲投資人理性分辨 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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