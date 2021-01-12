台股站穩1萬5千點，繼續伺機上攻，金管會主委黃天牧12日表示，近期有四大因素支撐台股動能，一是近期美國國會已認證總統拜登上任，二是拜登提出一些疫情的激勵措施，讓全球股市都受一些影響，三是台股原本就有資金動能，第四是台股有基本面支撐動能，都是這波台股上揚的主要原因。

對於外資預估台股可能上攻1萬9千點，黃天牧表示，金管會一貫立場不預估指數，但黃天牧有二點呼籲，一是投資人在每個階段都要自己注意風險，二是要注意疫情的發展。

(工商 )