研究機構Sensor Tower數據顯示，2020年12月，抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金近1.42億美元，是2019年同期的3.3倍，再蟬聯全球移動應用程式（非遊戲）收入榜冠軍。

信報報導，抖音及TikTok上月的收入約86％來自中國，美國市場貢獻收入7％，排第二；土耳其市場排名第三，占2％。

全球熱門移動應用程式（非遊戲）收入第二位為YouTube，錄得近9,500萬美元，按年增長57％。其中，美國用戶貢獻收入52％，其次為日本用戶，占13％。

此外，根據調查機構Apptopia日前公布的「2020年全球App排行榜」，在吸金力方面，TikTok以5.4億美元穩奪冠軍寶座；第2名則是交友軟件Tinder，賺約5.1億美元；至於擁有大量廣告收益的YouTube，則以約4.7億美元奪得第3名。

其餘的吸金應用程式主要以串流影音平台為主，Disney+、騰訊視頻、愛奇藝及Netflix分別奪得第4、第5、第9及第10名。

(工商 )