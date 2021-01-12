因應16日一批高階警官退休，警界按例進行人事調整，其中警大44期的現任警大校長黎文明將屆齡退休，留下警界唯二的三線四星缺額，如無意外將由內政部長徐國勇力薦的新北市警局長陳檡文升任。連帶包括台南、高雄等局長的人事案，最快明（13）日核定後發布。

按規定，警政署高階人事案，由署報內政部核准後發布，但因本次事涉與警政署長同階的警大校長官職，屬行政院職權，該人事將由院長蘇貞昌批准。據了解，警政署、內政部的人事作業已完成，公文已送至行政院，將由蘇揆定案。

這次人事同時調整新北、台南與高雄3個直轄市局長，台南詹永茂因馬國女大生命案、高雄劉柏良則因20年前的買股案，將遭撤換，成為史上任期最短的直轄市局長，遺缺內定將由警政署主祕方仰寧和刑事局長黃明昭接任。陳檡文留下的新北市警局長一缺，則由曾任台南市警局長、現任副署長黃宗仁接掌，黃與陳都是新北市長侯友宜警大45期的同學。

不過，因台南、高雄長期為綠營重鎮，短短半年再次撤換掌管治安重責的警察局長，連日來引發議論，質疑民進黨派系介入高階警察人事；感嘆本應行政中立的警察，已淪為派系鬥爭的棋子。

(中時 )