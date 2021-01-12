寒流一波接一波，雪山降雪不斷成銀白世界。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

美照曝光！名符其實「雪山」 雪霸處提醒：融冰溼滑要注意

寒流發威，雪山自8日起陸續降雪，雪霸國家公園管理處12日表示，今日清晨6時20分雪山持續下雪，據志工回報，三六九山莊溫度下探攝氏零下2度，山莊積雪深達約18公分。副處長林文和強調，登山步道積雪雖行走上較困難，但真正危險是融冰時地面溼滑，登山民眾務必備妥雪地裝備再上山。

寒流一波接一波，雪霸國家公園海拔3000公尺以上高山陸續降雪，雪山主峰自8日降下2021年初雪後，斷斷續續降雪，除了三六九山莊，黑森林、圈谷都有積雪，雪山白雪皚皚，山友猶如置身北國銀白世界，興奮大讚「不用出國就能賞雪，台灣最美」，還有山友爬第2座百岳就碰上壯闊雪景直呼幸運。

雪霸國家公園管理處副處長林文和表示，雪季服務期間，雪山上有志工服務，經志工巡查回報，連日幾波降雪，圈谷積雪較厚，因此要登山雪山主峰頂須更加小心，12日清晨6時20分雪山持續降雪，氣溫降至攝氏零下2度，三六九山莊積雪深達約18公分。

林文和說，接連2、3波寒流，雪山及大霸尖山積雪深厚，雖10日天氣轉晴曾停止降雪，但11日又一波寒流報到，雪山從昨日上午7時許開始降雪至12日清晨6時許仍不止，志工正前往圈谷巡查雪況，昨日積雪已達35公分，研判下了一整天的雪，圈谷積雪最深可能達到40公分。

林文和指出，雪霸國家公園海拔2000公尺以上的登山步道就有積雪結冰情形，一般來說下雪時雖步道上雪量多，雪鬆軟，行走較困難，但更危險的其實是結冰與融冰時，氣溫低加上地面溼滑，容易發生危險，據中央氣象局指出，天氣未來將轉為乾冷回暖，天氣好融冰時地面會滑，山友務必備妥雪地裝備，也要做好保暖工作。

(中時 )