再一波寒流來襲！合歡山今天凌晨又開始下雪，積雪鋪滿武嶺、遊客服務中心，銀白世界有夠夢幻！太平山今晨也下起冰霰，氣溫持續探底。這波寒流預計影響至明天，低溫下探8度，由於水氣偏多，體感更濕冷；高山地區有機會繼續降雪。

「無雪不歡」的合歡山，今晨不負眾望，再度下雪。根據「即時影像監視器」網站，積雪厚達數公分，包括武嶺亭、遊客服務中心停車場，已看不到路面及樓梯。公路總局針對台8線、台14甲線的夜間預警性封閉措施，雖於今晨7點解除，仍要求上山車輛必須加掛雪鍊才能通行。

合歡山雪況盛大，停車場已不見路面。（翻攝即時影像監視器）

中央氣象局持續發布低溫特報，新北、花蓮橙色燈號；桃園、新竹（竹市除外）、苗栗、宜蘭、金門黃色燈號。上述地區有10度以下機率，呼籲民眾加強保暖。

這波寒流今、明兩天威力最強，加上水氣增加，中部以北中高海拔山區都有機會再下雪。預估各地低溫將跌至10度左右，明晨最冷，局部地區下探8度！

好天氣要等到周三（13日），一連4、5天冬陽現身，氣溫回升明顯，「暖日子」務必好好把握。

(中時新聞網)